FC Barcelona se desparte de portarul său: „Da, pot să confirm”

FC Barcelona și-a revendicat postura de campioană a Spaniei după ce a încheiat sezonul cu 88 de puncte. După 38 de etape disputate, echipa pregătită de Xavi Hernandez a înregistrat 28 de victorii, patru rezultate de egalitate și șase înfrângeri.

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano a anunțat pe rețelele social media că Barcelona s-a despărțit de Arnau Tenas, portarul echipei a doua a catalanilor.

„Da, plec de la Barcelona. Clubul nu a vrut să-mi prelungească înțelegerea. Pot să confirm, e gata”, a spus Arnau Tenas, citat de Fabrizio Romano pe Twitter.

Arnau Tenas leaves Barcelona as a free agent, Spanish GK confirms: "Yes, I am leaving Barcelona”. ???????????????? #FCB

