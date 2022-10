FC Barcelona s-a dezlănțuit în meciul cu Athletic Bilbao! Xavi, încântat de jucătorii săi: „El a făcut diferența!” 

Meciul se anunța unul important, în special în contextul revenirii pe Camp Nou a fostului antrenor al catalanilor, Ernesto Valverde. FC Barcelona era obligată să câștige după victoria obținută de Real Madrid cu Sevilla pentru a putea rămâne aproape în clasamentul din LaLiga, iar jucătorii lui Xavi au „rezolvat” meciul încă din prima repriză.

Ousmane Dembele a deschis scorul în minutul 12, după o centrare bună a lui Robert Lewandowski. Șase minute mai târziu, francezul i-a pasat decisiv lui Sergi Roberto, iar apoi a mai pasat o dată, în minutul 22, pentru golul marcat de Lewandowski.

Tabela de marcaj a fost închisă de Ferran Torres, care a înscris în minutul 73, din pasa aceluiași Dembele. Atacantul francez a fost implicat astfel în toate cele patru goluri marcate de catalani prin care s-au apropiat la trei puncte de rivalii din Madrid.

Xavi Hernandez: „El a făcut diferența!”

Antrenorul grupării blaugrana a vorbit la finalul partidei despre victoria obținută, mulțumit de atitudinea arătată de jucătorii săi.

„Am menținut intensitatea până la accidentarea lui Sergi Roberto, am jucat foarte bine și am ieșit foarte bine din presiunea lui Athletic. Am adăugat un mijlocaș în plus și acolo am reușit să găsim superioritatea numerică. Trebuie să știm că dacă jucăm cu această intensitate, publicul ne animă. Atmosera care este pe Camp Nou acum este spectaculoasă și trebuie să profităm de ea.

Dembele a fost bine, a făcut diferența. Echipa s-a înțeles bine. În prima repriză, practic, s-a decis totul. I-a ieșit totul astăzi și sunt bucuros pentru el. Mi-ar plăcea să fie așa fiecare meci, dar și să câștigăm fiecare meci cu 4-0. Are zile în care este stelar, iar în altele nu e. Trebuie să încerce să fie mereu stelar, de asta am jucat atât de mult în zona lui”, a declarat Xavi conform Mundo Deportivo.

Ernesto Valverde: „Xavi m-a surprins!”

Tehnicianul oaspeților nu a fost fericit după înfrângerea usturătoare suferită. Ernesto Valverde a dezvăluit la finalul meciului că a fost surprins de alegerile lui Xavi.

„Nu a fost o zi bună, aș spune că a fost extrem de rea. Nu am fost nici măcar aproape de a câștiga, e un lucru clar. Am început să punem presiune, însă ieșeau bine și după ne pedepseau cu atacul. În 10 minute ne-au înscris trei goluri. Al doilea gol ne-a omorât. Două goluri în cinci minute și echipa s-a resimțit.

Ne-a surprins alinierea lui Xaxo pentru că jucând cu doi fotbaliști în centru a fost moment în care puteau deschide terenul cu Balde și Dembele, să joace în romb. Generează posesie, însă să joace din start Pedri în banda stângă ne-a dat peste cap puțin”, a spus și antrenorul lui Bilbao.