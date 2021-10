Este oficial! Laporta nu a mai rezistat și l-a demis pe Koeman după eșecul cu Rayo Vallecano

Barcelona a bifat a doua înfrângere într-o săptămână. După eșecul din „El Clasico” în fața lui Real Madrid, 1-2, echipa blaugrana a fost învinsă și de Rayo Vallecano, 1-0, grație golului marcat de Radamel Falcao.

⏱FT:Rayo Vallecano 1-0 Barcelona ???? ???? Falcao’s goal earned Rayo Vallecano’s first victory over Barcelona in 19 years! ⚡????⚡Rayo Vallecano have now won 5 home matches in a row for the first time since 2013/14!#RayoBarça|#Barcelona|#LaLiga pic.twitter.com/XqEewlNnG0 — #UEFA Champions League (@alimo_philip) October 27, 2021

Sătul de rezultatele proaste din campionat și Champions League, Laporta a convocat o ședintă cu oficialii clubului de pe Camp Nou pentru a-i rezilia contractul lui Ronald Koeman, potrivit jurnalistului Fabrizio Romano.

Game over for Ronald Koeman at Barcelona. Emergency meeting with Laporta and board after Rayo game. Statement expected soon as per Sport. ???? #FCB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 27, 2021

În scurt timp, Barcelona a emis un comunicat oficial în care a anunțat despărțirea de antrenorul neerlandez.

„FC Barcelona a renunțat la serviciile lui Ronald Koeman. Joan Laporta l-a informat asupra deciziei după înfrângerea cu Rayo Vallecano.

Ronald Koeman își va lua la revedere de la echipă joi.

FC Barcelona dorește să îi mulțumească pentru serviciile oferite clubului și îi dorește toate cele bune în carieră”, este comunicatul oficial emis de club.

FC Barcelona has relieved Ronald Koeman of his duties as first team coach — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 27, 2021

Ronald Koeman a semnat cu Barcelona în vara lui 2020, reușind să câștige Cupa Spaniei la finalul sezonului trecut. Cu neerlandezul pe banca tehnică, clubul de pe Camp Nou se află doar pe locul 9 în campionat, cu 15 puncte după 10 etape, și pe locul trei în Grupa E din Champions League, cu 3 puncte, după primele trei partide.