După 4-1 cu Villarreal duminică seara, în etapa a 17-a din La Liga, Real Madrid s-a urcat cel puțin temporar pe prima poziție, pentru că revelația Girona joacă luni.

Luka Modric a înscris ultimul gol și a pasat decisiv la primul, stabilind astfel un record pentru Top 5 campionate.

Mijlocașul croat a devenit, la 38 de ani și 99 de zile, cel mai în vârstă fotbalist care bifează gol și pasă de gol în marile campionate ale Europei.

Este pentru a cincea oară când Modric înscrie și pasează decisiv în cele 341 de apariții în La Liga.

