Real Madrid a intrat cu două goluri avans la pauză, după reușitele lui Jude Bellingham şi Rodrygo, dar a trecut prin emoţii în minutul 54, după golul lui Morales. Brahim Diaz şi Luka Modric au spulberat iluziile oaspeţilor, cu două goluri marcate într-un interval de numai patru minute, şi madrilenii s-au impus cu 4-1.

În urma acestui rezultat, Real Madrid este lider provizoriu, cu un punct avans față de Girona, care mai are un meci de disputat. Echipa lui Carlo Ancelotti are 42 de puncte, cu şapte mai mult decât rivala FC Barcelona, ocupanta locului trei.

În minutul 35, tehnicianul italian a fost nevoit să facă prima schimbare, în urma accidentării suferită de fundașul austriac. Fotbalistul s-a lovit rău la genunchi și a fost scos pe brațe de membrii staff-ului medical.

