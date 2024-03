Echipa care pregătește transferul lui Paulo Dybala

Starul argentinian continuă să impresioneze la AS Roma, unde a marcat de 14 ori și a oferit șapte pase decisive în 27 de partide, în toate competițiile.

Evoluțiile sale solide l-au adus în atenția celor de la FC Barcelona, care se gândesc din ce în ce mai serios la un transfer, anunță catalanii de la Sport.

Transferul lui Dybala nu ar implica un efort financiar major pentru clubul catalan, având în vedere că argentinianul are în contractul cu AS Roma o clauză de reziliere de 12 milioane de euro pentru echipele din afara Italiei.

❗️| Paulo Dybala has been offered to Barcelona. [@sport] pic.twitter.com/jI2s2zCKTr