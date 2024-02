AS Roma a decis! Ce se întâmplă cu Paulo Dybala

Transferat în 2022 de gruparea din capitala Italiei de la Juventus, Dybala are o clauză de reziliere în valoare de 12 milioane de euro în actualul său contract, scadent în 2025.

Convinși de evoluțiile sud-americanului, conducătorii de la AS Roma ar vrea să-i propună un nou contract și să elimine clauza de reziliere care poate fi activată începând cu vara anului 2024. De menționat este faptul că doar cluburile din afara Italiei pot profita de situația contractuală a argentinianului.

Odată cu venirea mijlocașului Tommaso Baldanzi la club, rolul lui Dybala la club a fost pus sub semnul intrebării. Conducerea clubului a declarat că aducerea tânărului nu va afecta rolul argentinianului la club. "Cu timpul vom vedea ce se va întampla", conform jurnaliștilor Nicolo Schira si Fabrizio Romano.

