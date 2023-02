Real Madrid a învins, miercuri seară, pe teren propriu, cu scorul de 4-0, echipa Elche, într-un meci din etapa a 21-a a campionatului Spaniei.

Golurile au fost marcate de Asensio ‘8, Benzema ’31 (penalty) și ‘45+1 (din nou din penalty), şi Modric ’80.

FT: #RealMadridElche 4-0@realmadriden close the gap with Barcelona at the top of the table with convincing win over Elche!#LaLigaSantander pic.twitter.com/SOxVj9gM3H