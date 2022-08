Fundaşul stânga spaniol Sergio Reguilon a fost împrumutat pentru un sezon de Tottenham Hotspur la Atletico Madrid, a anunţat marţi clubul din Premier League, informează AFP.

Reguilon, 25 de ani, venit de la Real Madrid în 2020, a jucat 67 de meciuri pentru Spurs. El era barat în actuala stagiune de croatul Ivan Perisic, utilizat ca piston de Antonio Conte care l-a avut sub comanda sa la Inter Milano.

Puţin mai devreme, Tottenham a anunţat că a activat opţiunea de cumpărare a fundaşului argentinian Cristian Romero, care este jucătorul lui Spurs până în 2027.

Desemnat cel mai bun fundaş din Serie A în sezonul 2020/2021, când juca la Atalanta Bergamo, câştigător al Copei America anul trecut cu Argentina, Romero (24 de ani, 11 selecţii) s-a impus rapid în centrul apărării cu agresivitatea şi autoritatea sa.

