Decizie finală în cazul lui Joao Felix: "Nu va mai îmbrăca niciodată tricoul acestei echipe!"

Joao Felix s-a alăturat Barcelonei pe 1 septembrie, fără ca formația catalană să achite o sumă pentru împrumut. Portughezul a strâns până acum 20 de meciuri și șase goluri, inclusiv unul contra formației de care aparține.

Joao Felix nu va mai juca la Atletico Madrid. Barcelona, nevoită să plătească 15 milioane de euro pentru un nou împrumut

Barcelona și-ar dori ca Joao Felix să rămână în Catalonia, însă Atletico Madrid nu este de acord cu un nou împrumut gratis, anunță Relevo. Publicația spaniolă scrie că formația rojiblanco va solicita cel puțin 15 milioane de euro pentru un nou împrumut pe un an, până în 2025, dar și o clauză, preferabil obligatorie, de transfer definitiv.

"Este Crăciunul, dar Atletico Madrid nu face cadouri, iar Joao Felix nu va face din nou obiectul unui împrumut simplu la Barcelona. Atletico Madrid este clară în ceea ce îl privește pe jucător, care nu va mai purta niciodată tricoul lor, din mai multe motive.

Astăzi este foarte, foarte dificil ca formula din vară în cazul Joao Felix - Barcelona să mai poată fi repetată", a scris Relevo.

Joao Felix mai are contract cu Atletico Madrid până în 2029, însă portughezul nu se află deloc în relații bune cu antrenorul Diego Simeone. Atacantul a fost împrumutat și în sezonul trecut, pentru 6 luni, la Chelsea.

Joao Felix a vorbit după ce s-a bucurat în urma golului marcat contra lui Atletico

La începutul lunii decembrie, Barcelona a câștigat derby-ul cu Atletico Madrid, scor 1-0. Singurul gol al meciului a fost marcat de Joao Felix, jucătorul împrumutat chiar de la Atletico în această toamnă.

Portughezul a fost subiectul principal al discuțiilor în această săptămână, când foștii săi coechipieri, dar și președintele lui Atletico, au vorbit despre el. Felix a reușit să marcheze împotriva fostei echipe și s-a și bucurat la gol, sărbătorind cu fanii catalani.

„A fost o bucurie spontană. În final intri în tensiunea meciului și a fost o eliberare, în principal, pentru ce am trăit în această vară și tot ce s-a întâmplat. Doar persoanele apropiate mie știu ce am trăit, a fost o ușurare și pentru ei.

(n.r. despre articolele legate de el înainte de derby) Pentru mine a fost doar o săptămână ca oricare alta. Se vorbește despre mine săptămânal, fie de bine, fie de rău, sunt mereu în centrul discuțiilor. Nu văd lucrurile despr ecare se vorbesc, îmi fac doar treaba mea, sunt aici și muncesc zilnic pentru a fi mai bun.

Sunt extrem de recunoscător față de coechipierii mei și față de club, care m-a primit. Mă înțeleg bine și cu foștii colegi de la Atletico. Știu că nu am nimic împotriva lor, am o relație bună cu aproape toți. Țin mult la ei și le doresc tot binele din lume. În final au fost colegii mei, cu care am petrecut mai mult timp decât cu familia și le doresc să le meargă bine, mai puțin împotriva noastră.

Nu mi-a venit să cred că fanii mi-au strigat numele. Știu cât de mare este acest club și faptul că fanii mi-au cântat numele, sunt foarte fericit. Acum urmează să continui munca, astfel încât ei să continue să cânte”, a declarat Joao Felix conform Mundo Deportivo.