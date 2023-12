Joao Felix a vorbit după ce s-a bucurat în urma golului marcat lui Atletico Madrid: „Pentru ce am trăit în această vară!” 

Catalanii au câștigat derby-ul cu Atletico Madrid și au urcat pe locul al treilea în clasament, apropiindu-se la patru puncte de Real Madrid și Girona. Singurul gol al meciului a fost marcat de Joao Felix, jucătorul împrumutat chiar de la Atletico în această toamnă.

Portughezul a fost subiectul principal al discuțiilor în această săptămână, când foștii săi coechipieri, dar și președintele lui Atletico, au vorbit despre el. Felix a reușit să marcheze împotriva fostei echipe și s-a și bucurat la gol, sărbătorind cu fanii catalani.

Joao Felix s-a dezlănțuit după ce a înscris în poarta lui Atletico Madrid

La finalul meciului, fotbalistul a vorbit despre modul în care a ales să se bucure, dar și despre cum se simte la FC Barcelona. În ultimele săptămâni s-a tot scris de posibilitatea ca echipa catalană să îl transfere definitiv.

„A fost o bucurie spontană. În final intri în tensiunea meciului și a fost o eliberare, în principal, pentru ce am trăit în această vară și tot ce s-a întâmplat. Doar persoanele apropiate mie știu ce am trăit, a fost o ușurare și pentru ei.

(n.r. despre articolele legate de el înainte de derby) Pentru mine a fost doar o săptămână ca oricare alta. Se vorbește despre mine săptămânal, fie de bine, fie de rău, sunt mereu în centrul discuțiilor. Nu văd lucrurile despr ecare se vorbesc, îmi fac doar treaba mea, sunt aici și muncesc zilnic pentru a fi mai bun.

Sunt extrem de recunoscător față de coechipierii mei și față de club, care m-a primit. Mă înțeleg bine și cu foștii colegi de la Atletico. Știu că nu am nimic împotriva lor, am o relație bună cu aproape toți. Țin mult la ei și le doresc tot binele din lume. În final au fost colegii mei, cu care am petrecut mai mult timp decât cu familia și le doresc să le meargă bine, mai puțin împotriva noastră.

Nu mi-a venit să cred că fanii mi-au strigat numele. Știu cât de mare este acest club și faptul că fanii mi-au cântat numele, sunt foarte fericit. Acum urmează să continui munca, astfel încât ei să continue să cânte”, a declarat Joao Felix conform Mundo Deportivo.