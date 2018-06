Continua RAZBOIUL in Spania dupa ce Griezmann a ales-o pe Atletico! Barcelona poate fi sanctionata: "Avem dovezi clare!"

Desi Griezmann a luat decizia finala, disputa intre Atletico si Barcelona continua.

Miguel Angel Gil Marin s-a declarat fericit de faptul ca Antoine Griezmann a decis sa-si prelungeasca intelegerea cu Atletico in ciuda ofertelor de la Barcelona.

"Obiectivul este sa continuam sa consolidam proiectul Atletico Madrid, Griezmann este protagonistului, la Barcelona ar fi un alt soldat sub comanda lui Messi. Asa poate sa scrie in continuare istorie in tricoul nostru" a declarat pentru Ser Desportivos.

Mai mult, presedintele lui Atletico nu exclude sa inceapa un razboi cu Barca: "Vom analiza daca vom face sau nu plangere impotriva Barcelonei pentru ca au negociat cu Griezmann, avem dovezi clare ale contactului" a mai spune Gil Marin.