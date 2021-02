Clauza ASCUNSA din contractul STELAR al lui Leo Messi! Cat trebuie sa primeasca starul Barcelonei in vara 

Leo Messi (33 ani) a revenit pe prima pagina a ziarelor, de data aceasta cu o adevarata controversa.

Cotidianul spaniol 'El Mundo' a dezvaluit sambata seara contractul pe care Leo Messi l-a semnat cu Barcelona in 2017, care a devenit cel mai mare contract din istoria sportului datorita incasarilor record.

Clubul se afla intr-o situatie economica extrem de delicata, cu datorii care se ridica la un miliard de euro, iar cifrele contractului lui Leo au dat peste cap intreg mapamondul. Conform intelegerii sale cu catalnii, Leo Messi ar urma sa incaseze pana la finalul contractului 555.237.619 milioane de euro.

El Mundo anunta ca Messi are si o clauza ascunsa in contract, pe care a negociat-o cu fostul presedinte, Josep Maria Bartomeu, clauza de fidelitate. Astfel, Leo ar urma sa incaseze 66 de milioane de euro, impartiti in doua transe. Prima dintre ele ar trebui achitata inainte de 31 martie, in timp ce cea de-a doua ar urma sa o incaseze in iulie, indiferent daca va continua sau nu la Barcelona.