Cine e prima persoană pe care Ansu Fati a îmbrățișat-o după golul marcat la revenire. Ce a declarat despre numărul 10

Meciul a însemnat revenirea lui Ansu Fati pe teren după o pauză de aproape un an. Ibericul de 19 ani a purtat pentru prima dată tricoul cu numărul 10 și a marcat un gol spectaculos cu care a închis tabela de marcaj.

Imediat după ce a înscris, jucătorul a mers pe banca de rezervă și s-a îmbrățișat cu medicul care l-a ajutat să se refacă în această perioadă dificilă.

După meci, Ansu Fati a marturisit că nu se aștepta la o asemenea revenire și că este pregătit să muncească pentru a-și ajuta echipa.

Ansu Fati celebrated his goal with the doctor who helped him in his recovery ❤️ pic.twitter.com/bYM2o49i0E