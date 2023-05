Ce se întâmplă cu Ancelotti, dacă Real Madrid nu va reuși să ajungă în finala UEFA Champions League

Presa din Spania a făcut un anunț important despre viitorul lui Carlo Ancelotti, chiar înainte de returul semifinalei cu Manchester City.

Antrenorul italian, care a câștigat Champions League în sezonul precedent cu echipa de pe ”Santiago Bernabeu”, mai are un an de contract cu actuala sa echipă, dar numele său a fost asociat în spațiul public cu postul de selecționer al Braziliei.

Se pare că cele două părți doresc continuarea colaborării, astfel că Ancelotti va rămâne la echipă indiferent dacă Real se va califica sau nu în finala Ligii Campionilor de la Istanbul, notează Deportes Cuatro.

???? No matter what happens tonight, Carlo Ancelotti will remain Real Madrid's coach. ????

(Source: @DeportesCuatro) pic.twitter.com/ARMfULRQzU