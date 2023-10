Lionel Messi, discurs emoționant după ce a câștigat al optulea Balon de Aur: "Asta e pentru tine, Diego!"

După ce s-a impus cu naționala Argentinei la Campionatul Mondial din Qatar, ediția 2022, Lionel Messi a fost cel care și-a trecut în CV Balonul de Aur ediția 2023. A fost al optulea trofeu cucerit de starul de la Inter Miami.

Copleșit de emoții, Lionel Messi a avut un discurs emoționant după ce a primit Balonul de Aur. Le-a mulțumit tuturor, inclusiv familiei și staff-ului naționalei Argentinei, dar l-a reamintit și pe Diego Armando Maradona, care s-a stins din viață pe 25 noiembrie 2020.

„În primul rând, trebuie să îi felicit pe toți cei nominalizați pentru acest premiu. Trebuie să împărtășesc acest premiu cu colegii mei, cu tot ce am realizat la echipa națională. Întregul grup, personalul de antrenori și toți cei implicați și și-au jucat rolul în câștigarea Campionatului Mondial.

Jos pălăria pentru Erling Haaland, Kylian Mbappe și Kevin De Bruyne pentru sezoanele fantastice. Mulți dintre voi sunteți tineri și ați realizat deja atât de multe. Mai e mult timp până veți ajunge în poziția mea.

Sunt încântat să fiu aici încă o dată pentru a mă bucura de acest moment. Mi-am îndeplinit visul de a câștiga Campionatul Mondial, dar împărtășesc asta cu toți cei care au fost implicați. Soția mea a fos talături de mine și la bine și la rău, în momentele dificile ale carierei mele.

Trebuie să-l menționez și pe Diego Maradona. Asta e pentru tine!

Toate premiile pe care le-am câștigat aici au fost speciale și e întotdeauna special să fiu recunoscut. Cel mai important lucru sunt premiile de echipă”, a spus Lionel Messi la Gala Balonului de Aur 2023.

« Kylian Mbappé & Erling Haaland will win one day the Ballon d'Or »

