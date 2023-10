Manchester City i-a fixat prețul lui KDB, după ce a ratat podiumul la Gala Balonului de Aur

Cotat la 70 de milioane de euro, conform site-urilor de specialitate, Kevin De Bruyne mai are contract cu echipa de pe „Etihad” până la finele sezonului 2024/25.

Starul belgian a terminat pe locul patru la Gala Balonului de Aur. Ediția 2023 a fost câștigată de Lionel Messi. Pe a doua poziție s-a situat Erling Haaland, iar podiumul a fost completat de Kylian Mbappe.

Potrivit Transfer News Live, care a citat Football Insider, oficialii ligii din Arabia Saudită îl vor pe Kevin De Bruyne, iar Manchester City i-ar fi fixat prețul la 50 de milioane de lire sterline (57.2 milioane de euro) starului belgian.

