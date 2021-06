Carlo Ancelotti, in vizorul Fiscului din Spania! Ce vedete mai sunt pe lista

Managerul lui Real Madrid nu isi incepe intr-un mod prea fericit noul sezon

Desi a avut doar contracte foarte bine platite, Ancelotti are datorii fata de statul spaniol. Fiscul din Spania a publicat lista persoanelor care au datorii mai mari de 1 milion de euro, iar managerul italian se afla pe aceasta, cu 1,4 milioane de euro de platit Trezoriei.

Alt nume mare aflat pe lista e cel al brazilianului Dani Alves, fost jucator la Barcelona. Acum un an conationalul sau Neymar era inregistrat cu o datorie uriasa, de pese 34,6 milioane de euro. In acest an insa fotbalistul de la PSG nu mai apare pe "lista rusinii".