Când va fi anunțat noul antrenor de la FC Barcelona

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano a anunțat recent că FC Barcelona i-a și găsit înlocuitor lui Xavi. Este vorba despre Hansi Flick, fostul selecționer al Germaniei și fost antrenor la FC Bayern Munchen.

Duminică seară, Fabrizio Romano a mai făcut un anunț pe rețelele social media referitor la negocierile dintre conducerea catalanilor și neamțul Hansi Flick.

Italianul a informat că cele două părți sunt de acord cu contractul și că Hansi Flick va urma să semneze și să fie prezentat oficial la club următoarea săptămână.

