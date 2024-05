"Acord total!" Fostul dinamovist Aleix Garcia semnează cu un colos al Europei după sezonul de vis din Spania

Căpitan la Girona, formație care a avut un sezon impresionant și a încheiat pe locul 3 în LaLiga, Aleix Garcia vizează acum un transfer la Bayer Leverkusen, echipă care a uimit lumea fotbalului în acest sezon și a reușit eventul în Germania.

Jurnalistul Florian Plettenberg, de la Sky, anunță că există un "acord verbal total" între Aleix Garcia și Bayer Leverkusen pentru un transfer în această vară. Formația germană trebuie să ajungă acum la un acord și cu Girona în privința sumei de transfer.

Potrivit sursei citate, și negocierile dintre cluburi sunt avansate, iar mutarea lui Garcia la Leverkusen ar urma să se realizeze în schimbul unei sume cuprinse între 15 și 20 de milioane de euro.

Pentru Aleix Garcia ar urma să fie prima experiență în Germania. Spaniolul crescut la Villarreal și Manchester City a mai jucat în Belgia (Mouscron) și România (Dinamo), iar în 2021 a revenit la Girona, formație la care a primit banderola de căpitan și la care a reușit trei goluri și șase pase decisive în acest sezon.

Aleix Garcia, care a debutat și în naționala de seniori a Spaniei la finalul anului trecut, ar urma să lucreze la Bayer Leverkusen cu Xabi Alonso, antrenorul care a avut o serie impresionantă de 51 de meciuri fără eșec în toate competițiile.

