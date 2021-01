"Semnezi sau PLECI!" Ultimatum la Barcelona! Un STAR al catalanilor a primit un mesaj clar din partea conducerii

Jurnalistii de la Sport.es anunta ca oficialii clubului de pe Camp Nou l-au informat pe Ousmane Dembele ca trebuie sa se decida daca vrea sa isi prelungeasca intelegerea sau in caz contrar va parasi echipa la sfarsitul acestui sezon.

In varsta de 23 de ani, Dembele mai are contract cu Barcelona pana in iunie 2022, iar clubul blau-grana nu doreste sa il piarda gratis pe francez, mai ales in contextul in care se confrunta cu probleme financiare.

????Ousmane Dembele must choose: extend his contract with FC Barcelona or leave the club this summer.

The Catalan club doesn't want to he leave for free in 2022.

Manchester United, Bayern Munich, Juventus and Chelsea are interested in the player.#dembele | #FCBarcelona

(SPORT) pic.twitter.com/7iQkxwvCTS