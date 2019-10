BREAKING NEWS | Zidane OUT? Perez, negocieri avansate cu un nou antrenor! Vine din iarna si va incepe in FORTA! 3 transferuri anuntate de noul antrenor GALACTIC! Anuntul momentului

Real Madrid va avea un nou antrenor.

Real Madrid are un start de sezon foarte bun in La Liga, fiind neinvinsa in acest start de campionat. In Champions League lucrurile stau cu totul altfel, madrilenii acumuland un singur punct dupa doua meciuri in grupa. Jocul nu pare sa functioneze, iar Perez vrea sa renunte la Zidane si ii cauta inlocuitor. Zilele trecute, Florentino Perez s-a intalnit cu Jose Mourinho, iar potrivit celor de la Don Balon, antrenorul portughez ar urma sa vina pe banca Realului inca din iarna.

Mourinho vrea sa ii aduca pe Bernabeu si pe Guedes, atacantul celor de la Valencia, un fundas central si pe Karanka, care va face parte din staff-ul sau. Perez este de acord cu toate aceste mutari pe care le vrea Mourinho, astfel ca tehnicianul portughez are sanse enorme sa fie pe banca Realului de la inceputul anului viitor.