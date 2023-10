Bellingham e de neoprit la Real! La doar 20 de ani i-a egalat recordul lui Cristiano Ronaldo 

Înaintea duelului direct din campionat, Real Madrid era pe locul al doilea cu 18 puncte, la un punct în spatele Gironei (19p) și cu un punct înaintea rivalei Barcelona (17p). Victoria cu 3-0, obținută în 10 oameni, a propulsat-o pe Real în poziția de lider al Spaniei, iar Girona a căzut până pe locul al treilea.

Mijlocașul în vârstă de 20 de ani a avut un impact imediat pe Santiago Bernabeu, în urma transferului său de 103 milioane de euro (89 milioane de lire sterline), din vară, de la Borussia Dortmund. El a dat lovitura în fotbalul spaniol, cu șase goluri în primele șapte partide.

Performanța a mai fost atinsă doar de starul portughez de 38 de ani, în sezonul 2009-2010. Actualul deținător a cinci baloane de aur, Cristiano Ronaldo, a fost singurul care a atins borna în acest secol, iar acum Jude Bellingham este al doilea fotbalist cu șase goluri în șapte meciuri, la sezonul de debut pe Santiago Bernabeu.

Real Madrid a revenit la conducerea clasamentului în La Liga, după opt runde, cu 21 de puncte din 24 posibile. În Liga Campionilor, madrilenii se află pe locul secund al grupei C, după ce a învins-o pe debutanta Union Berlin cu scorul de 1-0. Napoli conduce grupa după ce a învins-o pe Braga cu scorul de 2-1.

