FC Barcelona dorește să-l transfere pe Christopher Nkunku, fotbalistul lui Chelsea Londra.



Nkunku poate ajunge la Barca, în vara viitoare

Mutarea e una suprinzătoare, pentru că jucătorul francez și-a pierdut locul de titular, după venirea lui Enzo Maresca pe Stanford Bridge, care îi preferă pe Nicolas Jackson și Cole Palmer pe posturile sale. În acest sezon, atacantul a bifat 25 de prezențe și 9 goluri, dar a fost titular în doar 11 dintre partide, majoritatea dintre titularizări fiind în meciurile din Conference League.



Deși are contract cu londonezii până în iulie 2029, fotbalistul i-a cerut agentului Pini Zahavi să-i găsească o altă echipă, fiind nemulțumit că este folosit prea puțin. De serviciile sale este interesată FC Barcelona, dar Joan Laporta a transmis că poate negocia mutarea abia în vara viitoare, din cauza situației financiare incomode cu care se confruntă clubul, în continuare. Deși a plătit 60 de milioane de euro pentru acesta, în iulie 2023, Chelsea este dispusă să îl lase să plece pentru doar 50 de milioane de euro.



A avut evoluții foarte bune la RB Leipzig

Christopher Alan Nkunku (27 de ani) este născut la Lagny-sur-Marne, în suburbiile Parisului, din părinți de origine congoleză. S-a format la juniorii cluburilor AS Marolles, RCP Fontainebleau și PSG, fiind convocat la reprezentativele de juniori și tineret ale Franței. La seniori a fost legitimat la PSG B (2015-2016), PSG (2015-2019), RB Leipzig (2019-2023) și Chelsea (2023-prezent).



Are 14 selecții și un gol pentru naționala de seniori a Franței, dar a lipsit de la CM 2022 din cauza unei accidentări grave. În palmares are Ligue 1 (x3), Coupe de France (x2), Coupe de la Ligue (x2), Trophee des Champions (x2), DFB Pokal (x2), dar și titlurile Footballer of the Year în Germania (2022), golgheterul Bundesligii (2022-2023) și Bundesliga Player of the Season (2021-2022). Poate juca ca atacant, mijlocaș central ofensiv și extremă stânga și este cotat la 50 de milioane de euro.



Foto - Getty Images