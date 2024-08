Cole Palmer a semnat! Contract-record până în 2033

Prelungirea vine ca o recompensă pentru primul său sezon extraordinar pe "Stamford Bridge", în care Palmer a devenit unul dintre cei mai importanți jucători ai formației.

După ce a sosit la Chelsea în vara anului trecut de la Manchester City, Palmer s-a impus rapid ca o piesă de bază în echipa londoneză.

În sezonul precedent, aripa stângă a reușit să marcheze 25 de goluri și să ofere 15 pase decisive în 45 de meciuri oficiale, cifre remarcabile pentru un mijlocaș ofensiv. Datorită acestor performanțe, Palmer a fost ales cel mai bun tânăr jucător din Premier League, ceea ce a contribuit la creșterea semnificativă a valorii sale de piață, de la 55 de milioane de euro la 80 de milioane, conform site-urilor de specialitate.

Pe lângă succesul la nivel de club, Cole Palmer a avut o vară de succes și pe plan internațional. Winger-ul a fost convocat în echipa Angliei pentru Campionatul European, iar, duupă ce a fost rezervă în primele două meciuri, Palmer a jucat în toate celelalte cinci partide ale "Three Lions", inclusiv în finala pierdută cu 2-1 în fața Spaniei, unde a marcat golul egalizator. VEZI VIDEO

Palmer a fost nominalizat pentru premiul "PFA Men’s Young Player of the Year" pentru sezonul 2023-24, alături de jucători precum Bukayo Saka, Michael Olise, Joao Pedro, Kobbie Mainoo și Alejandro Garnacho, iar câștigătorul va fi anunțat pe 20 august. Bukayo Saka a câștigat această distincție sezonul trecut.

???????? Cole Palmer signs new deal at Chelsea with higher salary as reward after excellent first season.

New contract valid until June 2033 now, two more years for Chelsea star as club wanted to get it done before start of new season.

Paperwork signed, as @David_Ornstein reports. pic.twitter.com/HnXGBmwNF0