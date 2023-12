Nkunku a scris istorie de la primul meci în Premier League! Reacția antrenorului Mauricio Pochettino

Nkunku a intrat pe teren înainte de ora 60, înlocuindu-l pe Lesley Ugochukwu, și a reușit să marcheze în minutul 96 după o centrare a lui Raheem Sterling.

„Sunt foarte încântat să văd că Nkunku a marcat și asta arată cât de important ar putea el deveni pentru noi. Nu vrem să punem prea multă presiune pe el. Este un jucător de calitate care poate înscrie goluri și suntem mulțumiți că a făcut asta astăzi, deși bineînțeles că suntem dezamăgiți că nu am câștigat jocul”, a spus Mauricio Pochettino.

În prezent, Chelsea se află pe locul 10 în clasament, la 14 puncte distanță de primele patru locuri. Cu 19 înfrângeri înregistrate în anul 2023, clubul londonez traversează o perioadă extrem de complicată.

Site-ul Opta a punctat faptul că Christopher Nkunku este primul jucător care marchează la debutul în Premier League pentru Chelsea, intrând de pe bancă, în ultimii șase ani.

„Christopher Nkunku a devenit al 27-lea jucător care a marcat la debutul său în Premier League pentru Chelsea și primul care a făcut acest lucru întrând de pe banca de rezerve de la Alvaro Morata, împotriva Burnley, în august 2017”, au punctat cei de la Opta.

60 de milioane de euro a plătit Chelsea pentru a-l transfera pe Christopher Nkunku de la RB Leipzig.

