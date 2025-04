După partidă, Mihai Stoica a avut doar cuvinte de laudă pentru echipa sa și în special pentru liderul defensivei, Vlad Chiricheș, pe care l-a descris simplu, dar sugestiv: „imperial”.



MM Stoica l-a descris pe Vlad Chiricheș într-un cuvânt



Pe rețelele sociale, MM Stoica a explicat că victoria a fost cu atât mai importantă cu cât FCSB a jucat fără mai mulți titulari importanți, precum Tănase, Șut, Popescu, Lixandru sau Olaru.



Oficialul FCSB-ului a comentat și decizia neașteptată de a-i încredința lovitura de la 11 metri lui Miculescu, care nu mai executase niciodată la nivel de seniori. Alegerea s-a dovedit inspirată, iar FCSB continuă cursa pentru titlu din postura de lider.

”Da, mi-a fost frică de meciul cu U Cluj. Pentru că:



1. E o echipă pe care o desfaci greu, mai ales când îți lipsesc fotbaliștii cu care ajungi mai ușor la poartă: Tănase, Șut, Octavian Popescu, Lixandru, Olaru (în ordinea numerelor de pe tricouri). Greu a desfăcut-o și CFR. La Craiova a fost diferit, Lefter nu are (deocamdată) nivelul lui Gertmonas. Iar Craiova a fost chiar bună.



2. E o echipă pe care n-am mai bătut-o acasă de când juca Vasilică Cristocea. La ei, nu chiar la noi. Anyway, Vasilică face 45 anul ăsta. În aceeași zi cu Crăciunescu & Porumboiu. Și cu Simona Halep.



3. E o echipă bună. Cu un antrenor serios. Cu jucători experimentați și motivați să arate că unii s-au grăbit când au renunțat la ei. Un fel de Unirea Urziceni cu mulți suporteri. Mulți și fanatici.



În timpul meciului, temerile s-au mai risipit. Am avut forța să jucăm în terenul lor. Nu le-am dat nicio șansă să se apropie de poarta noastră. Pe aplicații, xG (mi se pare ceva stupid, dar mă aliniez și eu la ce se scrie/spune, că deh, sunt și analist) a arătat că au avut șanse să marcheze 0.02 goluri în prima, 0.04 goluri după pauză.



Totuși... nici noi nu ne-am exprimat coerent. Am avut centrul de greutate sus pentru că am avut un Chiricheș imperial și 4 apărători imbatabili în dueluri, dar n-am avut imaginație și nici mobilitate suficientă în ofensivă.



Și a venit oportunitatea. Penalty. Când îi dai cu antebrațu’n nas lui Bîrligea, e fault. Cum și când Bîrligea i-a dat lui Denis Radu la Ploiești a fost fault. Și golul lui Miculescu a fost anulat.



Problema era că Olaru era executantul nr 1. Era. Că Tănase era nr 2. Era pe bancă. Că Risto nu mai avea fise. Cisotti mai bătea la Galați, dar mai și rata. Și cineva, înainte de meciul cu Dinamo (nu spun cine, persoană importantă) a venit cu ideea să bată Miculescu.



Doar că Miculescu nu bătuse niciodată la seniori. Și parcă nu erau condiții pentru o premieră. Dar Miculescu a bătut. Și FCSB a bătut. Iar de acum începe triunghiularul pentru titlu. Primul meci, luni.



P.S. Nu s-a deschis intermediarul Peluzei Nord că n-au vrut unii, dar a fost mai bine așa. Observ că unde încap 4, încap și 5. Mii. S-a auzit fantastic”, a scris MM Stoica, pe Instagram.

Vlad Chiricheș: "FCSB este locul potrivit să îmi termin cariera"



Fundașul cu peste 70 de selecții la echipa națională a vorbit și despre atmosfera din vestiar și nu a ezitat să scoată în evidență unitatea echipei.

”Un meci greu, am avut controlul jocului, poate nu ne-am creat atât de multe ocazii. În prima repriză au fost destul de închiși, am încercat să ne deschidem. Am avut câteva ocazii bune. În repriza a doua am mai scăzut puțin nivelul jocului. Eu cred că e meritată această victorie.



Cred că simțim cu toții că ne lipsesc anumiți jucători care fac diferența în ultimii 30 de metri, dar cu toate astea reușim să câștigăm. Asta înseamnă că avem jucători valoroși, că avem caracter.



E un lucru pozitiv că reușim să câștigăm fără atâția jucători indisponibili, suntem caractere frumoase în vestiar, suntem puternici și sper să arătăm asta și în viitor.



Îi las pe alții să comenteze ce fac eu pentru echipă, încerc să mă bucur de fotbal, să fac lucruri bune pentru echipă. În ultimele jocuri am reușit să câștigăm și mă bucur. Mă bucur că sunt apreciat și vom vedea.



Mai am energie, mă bucur de fotbal, cred că reușesc să fac jocuri bune și cu atât mai bine dacă evoluțiile mele sunt apreciate. Pentru mine această echipă este echipa care m-a lansat în fotbal, care mi-a dat foarte multe și încerc acum pe final de carieră să dau și eu și să reușim lucruri mărețe.



Pentru mine și familia mea această echipă este locul potrivit să îmi termin cariera. Aș vrea să mă bucur de momente extraordinare aici”, a spus Vlad Chiricheș.

FCSB îi propune lui Chiricheș un salariu mai mic

În prezent, Chiricheș este cel mai bine plătit jucător de la FCSB, cu 30.000 de euro pe lună. În cazul unei prelungiri, noul său salariu ar urma să fie de 20.000 de euro lunar.



„I-am spus lui Meme că dacă el avea acum 24-25 de ani, luam 100 de milioane pe el. Eu cred că va accepta, dar nu în aceleași condiții. Cred că rămâne”, a declarat Becali pentru Fanatik.



Fundașul a revenit la FCSB în 2023, după ce și-a reziliat contractul cu Cremonese. De-a lungul carierei, a evoluat pentru Napoli, Tottenham, Sassuolo și Cremonese, dar a fost afectat de numeroase accidentări.