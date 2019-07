Barcelona, venituri record! E al saselea sezon la rand cand se intampla asta: cati bani au intrat in conturile clubului catalan in 2018/19

Barcelona e in top si in ceea ce priveste partea financiara.

Barcelona a anuntat ca a inregistrat venituri record pentru al saselea sezon consecutiv. Catalanii au incheiat sezonul 2018/2019 cu venituri de 990 de milioane de euro.

Daca din acest venit s-ar scadea cheltuielile estimate la 973 de milioane de euro, profitul operational al clubului se ridica la 17 milioane de euro, care, dupa impozitare, ar ajunge la 4,5 milioane de euro.

Dincolo de veniturile record care se apropie de 1 miliard de euro, pentru Barca este al optulea sezon consecutiv in care clubul inregistreaza profit. In total, in ultimele opt sezoane, clubul catalan a inregistrat profituri in valoare de 192 de milioane de euro.

Clubul este aproape sa atinga obiectivul pe care si l-a propus Josep Maria Bartomeu, acela ca Barcelona sa atinga pragul de 1 miliard de euro venituri. Acest lucru s-ar putea intampla chiar anul viitor, avand in vedere ca doar 10 milioane de euro mai lipsesc din ecuatie.