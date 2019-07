Atletico ii BLOCHEAZA dreptul de joc lui Griezmann la Barcelona! Madrilenii le declara RAZBOI catalanilor

Mutarea de 120 de milioane de euro a lui Griezmann la Barcelona duce la un adevarat razboi intre cele doua cluburi.

Atletico Madrid ia in calcul blocarea licentei de joc pentru atacantul francez Antoine Griezmann, care a semnat recent cu FC Barcelona, a indicat la postul de radio Onda Cero presedintele Ligii spaniole de fotbal, Javier Tebas.

Atletico s-a adresat Ligii spaniole in legatura cu cazul Griezmann, a confirmat Tebas.

"Atletico ne-a scris pentru a ne intreba daca putem bloca licenta de joc a lui Griezmann la Barcelona", a declarat Tebas. El a precizat ca Liga "are capacitatea de a bloca transferul unui jucator". Presedintele Ligii a adaugat: "Exista un mecanism care s-a pus in miscare si instantele vor fi cele care trebuie sa rezolve situatia. Eu nu am elemente pentru a judeca".

Griezmann a debutat marti la Barca intr-un meci amical cu Chelsea (1-2).

Atletico doreste sa se adreseze FIFA pentru a contesta valoarea clauzei de reziliere a atacantului, de 120 de milioane de euro, redusa de la 1 iulie de la 200 de milioane.