Barcelona poate da o LOVITURA DE PROPORTII pe piata transferurilor! Unul dintre starurile lui Klopp vrea sa vina pe Camp Nou 

Sadio Mane (28 ani) ar fi dispus sa plece de la Liverpool, anunta presa din Spania.

Conform Mundo Deportivo, atacantul 'cormoranilor' ar fi incantat de o mutare pe Camp Nou dupa ce a reusit sa castige si Champions League si titlul in Anglia alaturi de Liverpool.

Desi relatia cu Jurgen Klopp este in continuare buna, cei doi nu mai sunt la fel de apropiati ca inainte, in ciuda faptului ca in ultimul timp senegalezul a fost mult mai bun decat Firmino si Salah.

Mane s-ar fi saturat sa munceasca pe teren iar toate meritele echipei sa ii fie atribuite lui Salah, anunta sursa citate. Din aceste motive, Mane nu este atat de mediatizat ca jucator, iar asta ar putea fi un motiv pentru care nu reuseste sa castige trofee individuale.

Cu toate astea, transferul lui Mane nu ar fi chiar usor de realiazat, mai ales ca Liverpool nu este dispusa sa incaseze o suma mai mica de 120 de milioane de euro pe atacant. O suma extrem de mare pentru o Barcelona care a aruncat cu bani pe jucatori precum Dembele, Coutinho si Griezmann.

VIDEO - Cum a devenit Mane 'masina de goluri' a lui Liverpool