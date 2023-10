Barcelona îi vinde pe Gavi și Pedri în Anglia? Anunț incredibil în Spania 

Presa din Spania anunță că gruparea catalană ar putea să cedeze unul din tinerii în care își pune mare încredere, pe Gavi sau pe Pedri, în schimbul cărora poate obține fără probleme 100 de milioane de euro pentru fiecare. Există interes din Premier League pentru cei doi, de la forțele Manchester United și Chelsea.

Cele două echipe ar putea plăti oricând suma amintită, dar și Bayern Munchen și Paris Saint-Germain sunt dispuse să pună la bătaie cel puțin 100 de milioane de euro.

Gavi vrea să își încheie cariera la Barcelona, dar catalanii ar putea fi nevoiți să-l cedeze

Gavi e crescut de FC Barcelona și a evoluat de-a lungul carierei sale la reprezentativele U16 și U19 ale catalanilor. Fotbalistul a vorbit despre viitorul său la echipa pregătită de Xavi Hernandez și a subliniat că și-ar dori să evolueze toată viața în echipamentul Barcelonei.

Internaționalul spaniol, cotat la 90 milioane de euro, conform site-urilor de specialitate, mai are contract cu gruparea catalană până la finalul sezonului 2025-2026.

”Să joc toată viața pentru FC Barcelona? Mi-aș dori să fie așa! Sunt foarte fericit aici, sunt sigur că nicăieri nu e mai bine. Fac orice pentru club”, a spus Gavi pentru La Vanguardia.

De când se află la catalani, mijlocașul central a bifat 109 apariții, a reușit să marcheze șapte goluri și să paseze decisiv în 14 situații. În acest sezon din La Liga, Gavi a evoluat în 13 partide pentru FC Barcelona, a reușit să înscrie de două ori și să ofere un assist colegilor săi.

Pedri, clauză de un miliard de euro la Barcelona

Pedri a fost primul fotbalist din lotul catalanilor căruia i s-a pus o clauză de un miliard de euro, înțelegerea fiind valabilă până în 2026. El s-a accidentat la coapsa dreaptă la un antrenament, în luna august, fiind indisponibil mai multe săptămâni, urmând să revină la începutul lunii noiembrie.

La 20 de ani, Pedri are 111 meciuri pentru FC Barcelona, reușind să marcheze 17 goluri și să ofere opt pase decisive. Ibericul a ajuns pe Camp Nou în 2020 și a devenit unul dintre jucătorii de bază al catalanilor.

”Talentul pe care Pedri îl are la 20 de ani este extraordinar. Avem o tânără generație de excepție, dar nu am mai văzut un talent ca al lui Pedri decât la puțini fotbaliști”, a spus Xavi despre Pedri, în luna ianuarie a acestui an.

Rămâne de văzut dacă Barcelona va hotărî să vândă măcar unul din cei doi fotbaliști, dar va lua această decizie doar dacă nu va reuși să rezolve altfel problemele cu banii, dacă riscă să aibă de suferit din acest motiv.