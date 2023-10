"Să joc toată viața pentru FC Barcelona?" Gavi a dat răspunsul

Internaționalul spaniol, cotat la 90 milioane de euro, conform site-urilor de specialitate, mai are contract cu gruparea catalană până la finalul sezonului 2025/26.

Fotbalistul a vorbit despre viitorul său la echipa pregătită de Xavi Hernandez și a subliniat că și-ar dori să evolueze toată viața în echipamentul FC Barcelonei.

„Să joc toată viața pentru FC Barcelona? Mi-aș dori să fie așa! Sunt foarte fericit aici, sunt sigur că nicăieri nu e mai bine. Fac orice pentru club”, a spus Gavi pentru La Vanguardia, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

???????? Gavi: “Playing all my life for Barça? I wish it could be like that! Happier than at Barça I'm not going to be anywhere else, I’m sure”.

