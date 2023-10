„Acționarii să numească un antrenor care face asta!” Ionuț Chirilă pune presiune pe Ovidiu Burcă

Chirilă este convins că Dinamo nu are nevoie, în momentul de față, de jucători noi, ci de un antrenor care să-i pregătească așa cum trebuie pe cei pe care îi are deja.

„Dinamo are jucători foarte buni, nu sunt cu nimic mai prejos decât generația lui Florentin Petre. Se acuză șocul trecerii din Liga 2 în prima ligă? Eu am promovat cu Chiajna și am adunat 30 de puncte într-un tur.

Pe ce bază se cer jucători? Ce garanție au patronul sau președintele că dacă aduc șapte jucători, nu o să mai cer încă șapte? Dacă nu-i antrenezi pe jucători, dacă nu creezi automatisme de joc și forță colectivă, degeaba îi aduci.

Antrenorul să spună întâi care este filosofia de joc apoi își aduce jucători care se potrivesc acestei filosofii. Messi era jucător de Barcelona, pe joc combinativ și pase scurte, Ronaldo pleca din 'block-start' pe pasa lui Modric, pe viteză. Erau jucători diferiți.

Acționarii lui Dinamo și al oricărui club să numească un antrenor care face din puști plătiți cu 2.000 de euro un Ciprian Deac, căruia Nelu Varga îi dă 30.000 de euro pe lună.

„Fără automatisme nu ai cum!”

Dacă dintr-un jucător de 10.000 nu faci unul de 50.000 de euro, atunci cum să ceri jucători care costă sute de mii de euro? Răducioiu, Lupescu sau Petre nu au costat un euro!

La Dinamo ar trebui făcut ce am făcut eu la Chiajna, să fie antrenată forța colectivă, jocul combinativ pentru ca din șapte-opt pase să se ajungă la ocazie de gol. Fără automatisme nu ai cum.

Dacă Dinamo a avut mai multe acțiuni de atac ca Iași, dar mai puține șuturi pe poartă, e pentru că nu au automatisme. Joacă la întâmplare. Cu Farul au avut superioritate și nu s-a văzut că jucau 11 contra 10.

Cum să fie jucători slabi la Dinamo? Au valoare dar trebuie antrenată. Oțelul nu e nou-promovată? Dar Dorinel a făcut din jucători de divizia C o echipă cu care a ieșit în piață, în prima ligă. Și nu are buget ca FCSB sau CFR”, a susținut Ionuț Chirilă, potrivit iAMSport.

Dinamo ocupă penultimul loc clasamentul Superligii, cu zece puncte, cinci mai puține decât ocupanta locului 12, ultimul care asigură salvarea directă de la retrogradare.

În etapa următoare din Superliga, „câinii” vor întâlni UTA Arad, luni (6 noiembrie 2023), de la ora 18:00, pe stadionul „Iuliu Bodola” din Oradea.