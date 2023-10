„Nemeritat!” Reacția lui Xavi Hernandez după ce Jude Bellingham i-a răpus echipa în El Clasico 

Catalanii au deschis scorul încă din minutul 7, după reușita lui Ilkay Gundogan, care a profitat de gafa defensivei madrilene. Barcelona a reclamat și un penalty aproape de finalul primei părți, în urma unui fault al lui Tchouameni la Ronald Araujo, însă nu s-a dictat nimic.

În repriza a doua, Realul a reușit să își revină după o primă parte ștearsă, iar Jude Bellingham, cel mai bun jucător al madrilenilor din startul acestui sezon, golgheterul la zi din LaLiga, a ieșit la rampă. În minutul 68 l-a învins pe Ter Stegen cu o super-execuție din afara careului, iar în al doilea minut de prelungiri a adus victoria după o deviere cu șansă a lui Modric.

Ce a spus Xavi Hernandez după înfrângerea din El Clasico

Xavi Hernandez a vorbit la finalul meciului despre înfrângerea suferită, pe care nu o consideră ca fiind meritorie. Antrenorul a analizat meciul făcut de echipa sa, punctând că o remiză ar fi fost echitabilă.

„Am dominat 60 de minute. Madridul, cu 20 de minute, a reușit să ne marcheze două goluri, noi în 60 de minute unul singur. Meritam victoria, poate exagerez puțin, dar acesta este punctul meu de vedere de pe bancă. Madridul are aceste caracteristici, când îi ierți reușesc să te omoare.

Rolul lui Gavi a fost acesta, să facă presiune, un șut din afara careului a adus egalarea și apoi un șut din deviere, apare și al doilea gol. E fotbal, suntem în etapa 11, nu s-a terminat, trebuie să mergem înainte. Am fost aproape de remiză. Părea că și ei se mulțumesc cu ea și când părea totul decis ne-am ales cu un gol.

Nu am văzut faza presupusului penalty, în ciuda înfrângerii azi nu am pierdut din cauza arbitrului. Nu am fost efectivi, am avut 60 de minute bune. Plecăm cu o înfrângere nemeritată. Lui Vinicius i-am zis că nu e fault și l-am atins doar. Îl respect și admir ca jucător”, a spus Xavi Hernandez conform Mundo Deportivo.

Barcelona a rămas pe locul trei, cu 24 de puncte și s-a distanțat de prima poziție.

Catalanii pot pierde chiar și ultima treaptă a podiumului, având în vedere că Atletico Madrid (locul patru cu 22 de puncte) are două meciuri în minus față de echipele fruntașe din La Liga.

În următoarea etapă, Real Madrid va juca pe teren propriu cu Rayo Vallecano, în timp ce Barcelona se va deplasa pe terenul lui Real Sociedad.