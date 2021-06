Sergio Busquets, in lacrimi dupa revenirea in echipa Spaniei! Ce a spus jucatorul Barcelonei dupa victoria zdrobitoare in fata Slovaciei

Mijlocasul catalan a fost foarte emotionat dupa partida cu Slovacia.

Dupa ce a lipsit de la primele doua partide ale Spaniei din cauza faptului ca a fost depistat pozitiv cu COVID-19 chiar inainte de startul Campionatului European, Sergio Busquets a revenit in primul 11 al "furia roja" si a fost declarat omul meciului in victoria cu Slovacia, 5-0. Acesta a fost foarte emotionat dupa meci si a declarat ca a trecut peste o perioada destul de grea.

"Adevarul e ca nu am jucat cum ne-am fi dorit, iar azi a fost presiune pentru toata lumea. Asta ne va intari, asa trebuie sa jucam. Da, sunt emotionat, pentru ca am trecut prin momente grele, am stat mai multe zile acasa si nu stiam daca voi putea reveni. Grupul de aici este foarte bun, la fel ca publicul.

Ne-am conectat foarte bine cu fanii inca de la inceput. E pacat ca am ratat un penalty, dar echipa a fortat apoi, iar norocul pe care nu l-am avut in celelalte meciuri a venit la autogolul portarului lor. Acceptam criticile, dar nu lipsa de respect din partea unor oameni care nu isi dau seama cat de dificil este", a spus Busquets, potrivit Ok Diario.