Barcelona are obiective imense! Ce antrenor de top va veni în locul lui Xavi + ce jucători sunt pe lista catalanilor

Barcelona se pregătește pentru o transformare majoră în vara următoare, odată cu anunțul plecării lui Xavi Hernandez de la cârma echipei.

Potrivit SportBible, antrenorul favorit să-l înlocuiască pe Xavi este Hansi Flick, fostul tehnician de succes al lui Bayern Munchen și al naționalei Germaniei. Odată cu sosirea lui Flick, conducerea catalană are în plan să efectueze mai multe transferuri pentru a-și îmbunătăți lotul și pentru a aborda noul sezon cu mai multă putere de foc.

Pe lista de achiziții a Barcelonei se află cel puțin patru jucători considerați esențiali pentru consolidarea echipei.

Primul pe această listă este Amadou Onana, mijlocașul defensiv de 22 de ani al lui Everton. Fotbalistul belgian este evaluat la aproximativ 50 de milioane de euro conform portalului Transfermarkt și este văzut ca un înlocuitor temporar pentru Gavi, care se află în proces de recuperare după o accidentare serioasă la ligamentele încrucișate.

Al doilea jucător pe radarul Barcelonei este Aleix Garcia, fostul mijlocașul ofensiv al lui Dinamo București, actual al celor de la Girona. Cotat la aproximativ 20 de milioane de euro, mijlocașul de 26 de ani este văzut ca o adiție importantă pentru mijlocul terenului și pentru capacitatea sa de a crea oportunități de atac.

Mats Wieffer, mijlocașul defensiv în vârstă de 24 de ani al lui Feyenoord, este al treilea jucător dorit de Barcelona. Wieffer este considerat un fotbalist versatil, putând evolua atât ca mijlocaș defensiv, cât și ca fundaș central. Barcelona își dorește să îl aducă pe Camp Nou, deși trebuie să concureze cu interesul manifestat și din partea lui Bayern Munchen pentru serviciile sale.

Ultimul jucător dorit de Barcelona în această perioadă de transferuri este Joshua Kimmich, mijlocașul defensiv de 29 de ani al lui Bayern Munchen. Transferul lui Kimmich la echipa catalană ar putea fi unul de impact, având în vedere calitățile sale și experiența în fotbalul de top. Există șanse semnificative ca mutarea să se realizeze, dat fiind faptul că Kimmich ar fi deschis ideii de a-și schimba echipa și că Barcelona este dispusă să facă o ofertă competitivă pentru a-l aduce pe Camp Nou.

???? Kimmich likes Barça and dreams of wearing the Blaugrana shirt, but the player and his environment doubt Barcelona's economic ability to sign him! ????

❌ The player is well-known within the club but without a major sale, it is impossible to make a deal happen

[sport] pic.twitter.com/eMg33m02sv