Joshua Kimmich pleacă de la FC Bayern și are de ales între cinci cluburi de top din Europa

Jurnalistul sportiv Florian Plettenberg a scris pe rețelele social media faptul că FC Bayern Munchen e pregătită să se descotorosească de serviciile lui Joshua Kimmich, în cazul în care apare o ofertă satisfăcătoare pentru clubul bavarez.

De asemenea, Florian Plettenberg a mai informat că mijlocașul defensiv ia în considerare doar cinci cluburi în cazul unui eventual transfer: Manchester City, Liverpool, Arsenal, Real Madrid și FC Barcelona.

Joshua Kimmich ar mai fi avut și alte variante: Manchester United, Chelsea și Paris Saint-Germain, dar jurnalistul susține că aceste cluburi nu-i satisfac dorințele neamțului cotat la nu mai puțin de 75 de milioane de euro de site-urile de specialitate.

Închizătorul a fost adus de bavarezi în iulie 2015 de la VfB Stuttgart pentru 8.5 milioane de euro, moment în care Transfermarkt îl estima la doar cinci milioane. Kimmich a mai evoluat pentru RB Leipzig de-a lungul carierei sale fotbalistice.

La clubul bavarez, internaționalul german a bifat 378 de apariții, a reușit să marcheze 41 de goluri și să paseze decisiv în 102 situații diferite, în peste 30 de mii de minute petrecute în echipamentul clubului.

Până în prezent, Joshua Kimmich și-a trecut în CV un trofeu UCL, un Campionat Mondial al Cluburilor, opt campionate interne, o Supercupă UEFA, trei cupe interne și șase supercupe.

