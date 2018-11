Barca pregateste o mutare SOC! Fanilor nu le vine sa creada: pe cine vor sa aduca in iarna

Fortata de accidentari, Barca pregateste cateva mutari surprinzatoare pentru a doua jumatate a sezonului.

Cei de la Barcelona pregatesc mutari de avarie pentru a doua parte a sezonului. Intr-o intalnire in cadrul clubului, managerul general, Pep Segura, a primit unda verde de la sefii clubului sa caute variante de rezerva pentru aparare in cazul in care Samuel Umtiti sufera o noua accidentare iar Thomas Vermaelen este indisponibil.

Astfel, cei de la Barca au cautat solutii pe termen scurt, preferand jucatori deja consacrati care sa vina la un pret redus. Cum planul pentru vara viitoare este transferul lui Mathijs De Ligt de la Ajax, Barca doreste sa aduca un fundas central doar pana la finalul sezonului, preferabil sub forma de imprumut. Insa acest lucru se dovedeste a fi dificil, oferindu-se si exemplul din urma cu 2 ani cand s-a discutat varianta aducerii lui Darijo Srna, insa mutarea n-a mai avut loc.

Iar catalanii au 2 variante preferate: Branislav Ivanovic de la Zenit si David Luiz de la Chelsea! Singurul lucru care lipseste pentru a se demara negocierile este acceptul final al lui Ernesto Valverde.