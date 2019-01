Au fost anuntate transferurile lui Neymar si Mbappe! "Avem cluburi puternice in campionat care ii pot aduce!" Unde pot ajunge la finalul sezonului

PSG si-ar dori sa-l vanda pe Neymar. Sefii clubului francez simt ca starul brazilian da mai multa importanta echipei nationale decat echipei de club.

Toata Romania vede Romania in direct la PRO TV! Sambata, 23 martie, 19:00, Suedia - Romania! Marti, 26 martie, 21:45, Romania - Feroe! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Totul a pornit de la ultima accidentare a lui Neymar. Jucatorul va lipsi in urmatoarea perioada si va rata meciurile din UEFA Champions League contra lui Manchester United, partide capitale pentru PSG avand in vedere ca obiectivul primordial al seicilor este castigarea Ligii Campionilor.

Zvonurile privind un eventual transfer in vara al lui Neymar au fost intarite si de presedintele Ligii Spaniole de Fotbal. Javier Tebas a declarat ca se asteapta ca la finalul sezonului fie Neymar, fie Mbappe, sau chiar amandoi sa ajunga in campionatul spaniol.

"S-ar putea ca cei doi sa fie aici sezonul urmator. Am impresia ca ceva important se va intampla in aceasta vara. Vorbim despre doi jucatori care pot juca doar la cluburi mari. Cred ca avem in campionatul nostru avem cluburi puternice financiar care pot aduce mari staruri", a declarat Javier Tebas.