"Alo! Leo sunt!" Genial: Messi a intrat in direct la radio, in momentul in care un coleg era invitat. Ce i-a spus lui Sergi Roberto

Leo Messi a fost protagonistul unui moment rar. El a telefonat in direct la radio, pentru a-l lauda pe colegul Sergi Roberto.

Sergi Roberto, jucatorul de 26 de ani al Barcei, a fost invitat intr-o emisiune la radio RAC1. El a avut parte de o surpriza, atunci cand Leo Messi a intrat in direct!



"Ai devenit unul dintre cei mai buni fundasi de banda din lume", i-a spus Leo lui Sergi Roberto, care si-a prelungit recent contractul cu Barca pana in 2022.

Messi si-a amintit de golul lui Sergi Roberto din "minunea" cu PSG, din sezonul trecut.

"Hei, Sergi! Am vrut sa fiu si eu prezent in aceasta emisiune la care esti invitat. Imi amintesc de golul tau cu PSG, a fost incredibil, ai jucat fantastic in ziua aia.

Vreau sa te felicit pentru prelungirea contractului, imi amintesc si acum cand ai inceput sa joci in banda si te-am intrebat daca iti place. Mi-ai zis ca nu prea, dar uite ca astazi este unul dintre cei mai buni din lume. Sper sa ne bucuram impreuna de multe momente frumoase in anii ce vin. Te imbratisez", a spus Messi.

Sergi Roberto este un produs 100% al academiei Barcelonei, La Masia. El are acum o clauza de reziliere in valoare de 500 de milioane euro.