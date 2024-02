Aleix Garcia a fost întrebat despre transferul la Barcelona

Plecat de la Dinamo în 2021, după doar câteva luni, mijlocașul a ajuns în Spania, la Eibas, iar din vara anului 2021 joacă pentru Girona.

Aleix Garcia a devenit căpitanul grupării catalane și a impresionat cu evoluțiile sale, reușind să atragă atenția altor cluburi importante.

Printre ele se numără și FC Barcelona, care ar vrea să încerce să-l transfere pe fostul dinamovist în următoarea perioadă de mercato. Întrebat despre un posibil transfer la campioana en-titre a Spaniei, mijlocașul a oferit o reacție echilibrată.

”Nici nu cred că au numărul meu de telefon. Când joci la un nivel bun, multe cluburi sunt, evident, atrase și încep zvonurile. Vom vedea la finalul sezonului”, a spus Aleix Garcia.

Aleix Garcia a evoluat în 26 de partide pentru cei de la Girona în acest sezon, în La Liga și Copa del Rey, reușind să înscrie de trei ori și să ofere patru pase decisive.

Și cota sa de piață a crescut semnificativ în ultima perioadă. Acum, fostul jucător de la Dinamo este evaluat de site-urile de specialitate la 20 de milioane de euro.

???????? Aleix Garcia on Barça interest: "I don't even think they have my phone number!".

"When you play at good level, many clubs are obviously attracted and the rumours start. We will see at the end of the season". pic.twitter.com/qA4GDlNTYQ