După ce au ratat transferul lui Nico Williams, cei de la FC Barcelona s-au reorientat către Federico Chiesa (26 de ani), care a intrat în ultimul an de contract cu cei de la Juventus.

Bianconerii și-au dat deja acordul pentru a-l ceda pe Chiesa la Barcelona în schimbul sumei de 13 milioane de euro, scrie publicația catalană Sport.

Italianul a fost ademenit la gruparea blaugrana cu un salariu de patru milioane de euro pe sezon, la care se adaugă încă două milioane de euro din eventuale bonusuri, a transmis jurnalistul Nicolo Schira pe pagina sa de Twitter.

Talks in progress for Federico #Chiesa to #Barça from #Juventus. #FCB are ready to offer €10M + 3M as bonuses to #Juve, which ask 15M to sell the winger. Chiesa and #Barcelona are in talks for a salary of €6M/year (4M + 2M as bonuses) due to La Liga’s Salary Cup reasons https://t.co/UQp01nu19k