Vedeta de milioane accepta un salariu MAI MIC si pleaca de langa Ronaldo! Gestul fantastic al fotbalistului: unde vrea sa joace, desi e dorit de Bayern si United

Poate fi una dintre cele mai importante mutari ale iernii pe piata transferurilor!

Dortmund e aproape de un transfer-surpriza Emre Can e ca si plecat de la Juventus. Dailymail anunta ca fotbalistul de 26 de ani e foarte aproape de a semna cu Borussia Dortmund.

Germanii sunt gata sa ofere 30 de milioane de euro pentru a il aduce pe Can. Acestia isi doresc sa incheie un contract pe 5 ani cu jucatorul. Mijlocasul lui Juventus a mai jucat in Germania, pentru Bayer Leverkusen si Bayern Munchen. Emre Can nu a fost inclus in lotul pentru meciul impotriva celor de la Napoli, motivul oficial fiind ca acesta suferea din cauza gripei.

Fotbalistul a jucat doar in 8 meciuri pentru liderul din Italia, in sezonul actual. Can e dorit si de Manchester United, Tottenham, Arsenal si Bayern Munchen, care ii ofera salarii mai mari decat Dortmund. Preferinta jucatorului e insa clara: vrea sa se bata pentru titlu in Bundesliga in fata celei mai frumoase peluze din fotbalul european, la Dortmund!

BVB, aflata pe locul 4 in campionat, l-a transferat in aceasta luna pe Erling Braut Haaland de la Salzburg.