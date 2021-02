A intrat Griezmann in dizgratia lui Koeman? Ce scrie presa din Spania dupa ce fotbalistul a fost lasat din nou pe banca de rezerve

Unul din cei mai scumpi fotbalisti din istorie, Antoine Griezmann, pare ca a iesit din planurile lui Ronald Koeman.

Antrenorul olandez a preferat sa nu-l titularizeze in ultimele doua meciuri pe atacantul francez, lucru care a lasat loc de speculatii pentru presa spaniola.

"Nu am vrut sa fie un mesaj pentru Griezmann. Dar am decis sa schimbam sistemul si sa-l punem pe Dembele in atac. Aveam nevoie de cineva mai rapid acolo, ca sa-l ajute pe Leo Messi", a fost explicatia diplomatica a lui Ronald Koeman.

Presa spaniola considera, insa, ca antrenorul Barcelonei este ingrijorat de lipsa de eficacitate a lui Griezmann, care nu a marcat niciun gol in luna februarie, si cauta alte solutii in atac.

Barcelona a invins cu 2-0 pe terenul Sevilliei sambata, datorita unor goluri marcate de Ousmanne Dembele si Lionel Messi, iar catalanii se afla pe locul 2 in acest moment, la doua puncte de Atletico, care insa are doua meciuri mai putin jucate.