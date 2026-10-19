Liverpool a făcut, în ultimii ani, transferuri spectaculoase pentru sume uriașe, mai ales după ce Jurgen Klopp a plecat de la echipă. Presa catalană a aflat deja că următoarea țintă a ”cormoranilor” este din ”curtea” Barcelonei.

Fermin Lopez este dorit de Andoni Iraola la Liverpool!

Fermin Lopez (23 de ani), mijlocașul campioanei Spaniei, ar fi dorit pe Anfield pentru o sumă care ajunge la 140 de milioane de euro, scrie El Nacional. Antrenorul lui Liverpool, Andoni Iraola, este cel care a ”pus ochii” pe jucătorul crescut în La Masia.

Concret, antrenorul de pe Anfield crede că Fermin ar putea fi un înlocuitor pe măsură pentru Florian Wirtz, care nu a avut evoluțiile așteptate la Liverpool, iar recent s-a zvonit că ar fi pe lista unor cluburi importante, precum Bayern Munchen, Borussia Dortmund, Chelsea, Newcastle sau chiar Al-Hilal.

Fermin Lopez este unul dintre cei mai eficienți jucători ai Barcelonei în acest debut de sezon, cu cinci goluri și patru pase decisive în zece partide disputate în toate competițiile.

Și cota sa de piață se ridică la un nivel demn de prestațiile sale. Transfermarkt îl evaluează la 110 milioane de euro.

Real Madrid - Sevilla 4-1. Urmează „El Clasico” pe Camp Nou

Real Madrid a ajuns la 21 de puncte și a urcat pe locul trei în campionatul Spaniei. Primele două poziții sunt ocupate de Barcelona (27 de puncte) și de Atletico Madrid (22).

De cealaltă parte, Sevilla a rămas cu 14 puncte pe locul șase. Pentru andaluzi urmează partida de pe teren propriu cu Osasuna (26 octombrie).

Pentru Real Madrid urmează duelul de acasă din UCL cu RB Leipzig (21 octombrie) și „El Clasico” din Barcelona (25 octombrie).