Nemec a refuzat FCSB si semneaza in scurt timp! Slovacul a dat lovitura! FOTO

Adam Nemec pleaca de la Dinamo, dar nu la FCSB.

Gigi Becali a anuntat ca renunta la slovacul Adam Nemec, care a decis sa paraseasca Romania impreuna cu logodnica lui.

Urmeaza o vara importanta pentru Nemec. El nu a ajuns cu Slovacia la Mondial si a ales sa se casatoreasca cu frumoasa Zuzana Kollarova, Miss Slovacia 2016.

Cei doi sunt in vacanta, iar apoi urmeaza marele eveniment din viata lor. Pana va semna cu noua echipa, Nemec va semna certificatul de casatorie.

Becali a dezvaluit ca Nemec a ales sa joace in strainatate. Duckadam spune ca si Zuzana a contribuit la decizia atacantului. "Eu stiam de mult ca Nemec si sotia lui nu mai vor sa ramana in Romania. Daca a gasit o oferta afara, chiar daca era sub a Stelei, a preferat sa plece", a spus legenda Stelei.

Zuzana a avut deja petrecerea burlacitelor alaturi de prietenele ei.