"Mbappe" de FCSB e combinat cu "Ariana Grande" de la Constanta! Cum arata iubita lui Florinel Coman // GALERIE FOTO

Genunchii lui Florinel Coman mai au o problema, in afara de la cele doua pachete de tigari fumate pe zi :)

Supranumit "Mbappe de Romania" de patronul Gigi Becali, care i-a fixat si o clauza de reziliere de 200 de milioane de euro, Florinel Coman pare ca si-a revenit in acest inceput de sezon, in care a reusit 6 goluri in 9 meciuri jucate (8 ca titular), dar este inca departe de ceea ce asteapta finantatorul de la el.

Daca in plan sportiv este in grafic, atacantul fecesebist sta nemaipomenit in dragoste. Iubita sa, constanteanta Ioana Timofeciuc (19 ani), cu care este impreuna din perioada cand evolua la Viitorul, nu numai ca seamana cu Ariana Grande, una dintre cele mai in voga cantarete ale ultimilor ani, dar are fotografii pe conturile de pe retelele de socializare unde pozeaza in diva.

Tanara este originara din localitatea Ovidiu, judetul Constanta, si a absolvit Liceul Teoretic "George Calinescu" din Constanta, specializarea filologie, profil bilingv - franceza, inscriindu-se apoi la Facultatea de Drept a Universitatii Ovidius. Din relatia asta poate ca Florinel nu va deveni un fotbalist mai bun, dar sigur va invata destula franceza cat sa se inteleaga cu adevaratul Mbappe.



Gigi Becali, profesorul de sex pentru fotbalistii sai

In urma cu cativa ani, patronul FCSB-ului era protector si le dadea sfaturi jucatorilor sai despre cum sa faca sex, pentru a da un randament cat mai bun pe teren.

"Fotbalistilor mei le spun ca mai bine merg cu o femeie acasa decat sa umble prin cluburi. Le zic mereu: dragoste normala, ca altfel va tremura genunchii! Asa, in pozitia misionarului. De la oral le tremura genunchii. Ma, Crudu, ca asa te cheama, cu Tanase al meu ce ai? Am vazut in ziar ca Tanase cu Daniela Crudu, nu stiu in ce ziar… El daca o tine de prietena, e mai bine, uite cum face Bianca cu Cristea. Decat sa umble cu 17 prin cluburi, mai bine sa aiba decat una, dar sa nu-i nenoroceasca genunchii. Stii tu la ce ma refer. Sa nu-i inmoaie genunchii. Le-am spus jucatorilor ca au voie sa faca dragoste, dar doar dragoste normala, ca de la oral li se inmoaie genunchii. Le tremura genunchii", atentiona Becali.