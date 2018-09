Telenovela romaneasca! Un dinamovist se iubeste cu fosta sotie a unui jucator de la FCSB, iar fiul acesteia e legitimat la CSA Steaua

Fundasul dinamovistul creste "rivalul" de maine.

In 2015, Romeo Surdu era anuntat pe Facebook de sotia sa, Diana, ca baga divort. "Datorita infidelitatii sotului meu din octombrie 2014, am hotarat sa divortam!! Prin acest mesaj ii dau libertate de a se afisa cu noua <achizitie> fara sa mai pozeze in familist si ii doresc mult succes!! Ii multumesc pentru cei 12 ani petrecuti impreuna!!!", a fost mesajul postat de Diana Surdu si redistribuit de presa mondena. Cei doi s-au cunoscut in Brasov, orasul natal al ambilor, si s-au casatorit la inceputul anilor 2000, deschizand apoi o sala de fitness in Prelungirea Ghencea, in care investisera aproape 100.000 de euro.

Dupa divort, Diana a inceput o relatie de iubire tot cu un fotbalist, Laurentiu Corbu, mai tanar cu aproape 9 ani decat ea si legitimat la rivala Dinamo. Fosta sotie a lui Surdu, care a jucat la FCSB si Rapid si este legitimat acum la Milsami Orhei, in Republica Moldova, are din fosta casnicie un baiat de 10 ani, Daris, care este legitimat la grupa juniorilor nascuti in anul 2008 a CSA Steaua. Pustiul este foarte atasat de Corbu, la adresa caruia isi declara afectiunea in postarile pe retelele de socializare, iar jucatorul lui Dinamo se poarta ca un adevarat tata pentru Daris, desi este cu doar 14 ani mai mare decat acesta.

Desi cei doi inca nu sunt casatoriti, se pare ca se apropie si momentul oficializarii relatiei, din moment ce Laurentiu si Diana au fost, pe 31 august, martori la casatoria unui prieten din Targoviste al fundasului lui Dinamo. Intre timp, fotbalistul trebuie sa isi consolideze postul de titular la Dinamo, dupa schimbarea antrenorului, iar Diana, care este calificata ca instructor de fitness, s-a inscris si la o scoala postliceala de asistente medicale generaliste din Sectorul 6.