"Astia am putea fi noi" Cu cine "s-a cuplat" Bouchard cu ocazia Super Bowl. FOTO

Eugenie Bouchard a mers in urma cu cativa ani la Super Bowl cu un tanar pe care l-a cunoscut pe internet.

Bouchard a preferat sa mearga la plaja in acest an, insa ea si-a facut aparitia anul acesta online la Supwer Bowl. Comedianul Kevin Raphael a inclus-o pe Bouchard in fotomontaje ce parodiau ipostaze celebre cu Tom Brady si sotia sa, Gisele Bundchen.



"Astia am putea fi noi", e una din ipostazele dintre Genie si Kevin.



FOTO in galeria de mai jos