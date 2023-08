De la numirea sa ca antrenor al echipei Australiei, fostul selecţioner al Angliei, Eddie Jones, încă nu a câştigat niciun meci. Iar sancţiunile au venit.

Joi, el a dezvăluit cei 33 de jucători selecţionaţi pentru Cupa Mondială din Franţa (8 septembrie - 28 octombrie). Cu două absenţe notabile: Michael Hooper şi Quade Cooper.

Hooper, care a câştigat 125 de selecţii pentru Australia din 2012 şi este un căpitan obişnuit, a fost numit co-căpitan al Wallabies împreună cu James Slipper înainte de recentul Campionat de rugby.

Accidentat după primul meci, el nu mai face parte din echipă.

Acelaşi lucru este valabil şi pentru Quade Cooper, în vârstă de 35 de ani şi cu 80 de selecţii la activ.

El şi-a revenit după ruptura de tendon de Ahile pentru a reveni în echipă. Nici el nu va merge în Franţa.

Eddie Jones a optat pentru Carter Gordon, care a câştigat prima sa selecţie luna trecută.

El va fi însoţit la numărul 10 de un alt novice, Ben Donaldson, care are două selecţii în palmares.

